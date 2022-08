Vucinic: “Mourinho? La sua Inter sembrava un carrarmato. Per lo Scudetto…”

Alle 18.30 la Juventus ospita la Roma nel big-match di giornata. Mirko Vucinic, doppio ex, ha parlato alla Gazzetta dello Sport

«È indecifrabile. La Juve ha grandi giocatori, però la Roma si è rinforzata tanto e può mettere in difficoltà chiunque».

La Roma può lottare per lo scudetto?

Quando Vucinic passò alla Juve, trovò un allenatore carismatico come Conte e vinse il campionato. Dybala ha scelto la Roma di Mourinho.

«Lo invidio, mi sarebbe piaciuto lavorare con José. Contro la sua Inter, pareva di avere davanti un carrarmato: quel gruppo era forte psicologicamente, tutti davano il 100%. Solo lui poteva riportare un entusiasmo simile in città. Ha conquistato un trofeo, che a Roma mancava da tanti anni. E non si vince mai per caso».