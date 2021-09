Wenger: “Mondiale ogni 2 anni, lo chiedono 166 paesi. Ecco il piano con meno soste”

Il capo dello sviluppo del calcio mondiale della FIFA ha parlato della riorganizzazione del calcio internazionale

L'ex allenatore lo ha detto a margine della presentazione in Qatar del programma 'Il calcio del domani', un progetto studiato dal Technical Advisory Group per rivisitare il calendario internazionale dal 2024 in poi. «La nostra missione è quella di migliorare la qualità della competizione a livello mondiale. Una delle preoccupazioni principali è il numero delle partite, si gioca troppo. Vogliamo gare che abbiano un significato maggiore, vogliamo focalizzarci sulla qualità e non sulla quantità. Meno partite, meno competizioni e il nostro piano prevede meno stop and go per le nazionali, una o due finestre per le qualificazioni, meno trasferte e più riposo per i calciatori», ha spiegato.