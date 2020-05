Marco Amelia, ex portiere del Milan, ospite a Sportitalia, ha detto la sua sul possibile approdo di Timo Werner all’Inter dove troverebbe Lukaku:

«Sì la penso come chi dice che farebbe bene con Lukaku. Werner è un ottimo giocatore e sta facendo bene al Lipsia. Il club tedesco vuole combattere con Dortmund e Bayern e potrebbe anche restare in Germania. Ma sicuramente farebbero un’ottima coppia con Lukaku, soprattutto per il gioco di Conte».

(Fonte: SI)