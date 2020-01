Inter, ecco Young: subito convocato per Lecce? GdS: “Conte lo ha voluto a tutti i costi per…”

Ieri sera è arrivata l’ufficialità: Ashley Young è un giocatore dell’Inter, il terzo inglese della storia nerazzurra. La trattativa si è chiusa in tempi brevi e il calciatore ha firmato un contratto di sei mesi con opzione di un anno a 3,5 milioni di stipendio. Oggi pomeriggio Young si allenerà con Conte e i nuovi compagni ad Appiano ed è disponibile a tutti gli effetti per la trasferta di Lecce. “Nato centravanti, diventato ala destra e infine terzino sinistro, è l’uomo che Conte ha voluto a tutti i costi per rinforzare quella corsia dove in questi mesi le precarie condizioni fisiche di Asamoah (per colpa degli oramai cronici problemi alla cartilagine del ginocchio sinistro) non hanno permesso di avere tanta scelta, con Biraghi utilizzato praticamente sempre. Con Ashley l’Inter pesca esperienza e abitudine a vincere. Quello che piace e che serve a Conte”, il giudizio de La Gazzetta dello Sport.