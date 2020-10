Young a disposizione per Shakhtar-Inter. La sua grinta sui social: “Sono tornato”

Tra infortuni e Covid19 è stato un periodo particolare da affrontare per tutta l’Inter. Sei giocatori sono stati in isolamento per essere stati contagiati: gli ultimi due ad essere guariti sono Gagliardini e Radu. Loro due si aggregheranno alla squadra nei prossimi giorni. Intanto è tornato ad allenarsi con i suoi compagni anche Young che è partito con il resto della squadra per l’Ucraina, domani sarà a disposizione di Conte per la gara contro lo Shakhtar. E sui social ha scritto: “Sono tornato!”. Un grido di battaglia dopo un periodo da dimenticare.