Zampini: “Infinitamente grati a Marotta. Juventus-Inter? Escludo che…”

Le dichiarazioni del tifoso della Juventus Massimo Zampini sull'amministratore delegato della Juventus Marotta e la sfida contro l'Inter

Massimo Zampini è intervenuto in collegamento su Radio24 nel corso della trasmissione 'Tutto Convocati': "Non è che Marotta dovesse restare per forza a vita, siamo infinitamente grati a lui e al suo lavoro, per me era ed è una persona per bene. La Juve comunque dopo di lui ha vinto 2 scudetti, non è sparita dopo Marotta. Che l'Inter venga in gita a Torino escluso, col Sassuolo anche è complicata, neanche una se ne porta da casa la Juve da qui a fine stagione".