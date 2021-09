Inter, il Triplete si ricompone a Milano. Zanetti: “Passano gli anni, emozione uguale”

Gli argentini di quella squadra storica sono a Milano per la gara contro il Real Madrid e si sono visti a cena

Tutti insieme a cena alla vigilia della partita contro il Real Madrid. Loro che a Madrid hanno realizzato il sogno di vincere tutto. Tutto con la maglia dell'Inter. Zanetti, Milito, Samuel, Cambiasso e con loro Julio Cesar, l'acchiappasogni di serate speciali, sono stati insieme a cena al Gaucho - locale argentino a Milano - per condividere la sera che precede Inter-Real. Alcuni di loro saranno in tribuna per vederla, altri per commentarla nei vari canali tv. Tutto è pronto e loro ci sono come sempre: "Passano gli anni ma l’emozione è sempre la stessa! Serata pre Champions...", ha scritto Pupi in un post pubblicato sui social.