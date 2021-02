Giornale – Inter e Milan, che errori con Zaniolo e Pessina. “Per i nerazzurri la frittata è completa”

Il giornalista Riccardo Signori ha riflettuto sulle errate valutazioni fatte in passato da Inter e Milan per i due giovani talenti

"Per l’Inter la frittata è completa perché la Roma non ha concesso la possibilità di “recompra”, solo un 15% in caso di vendita. Il Milan si è meglio garantito, avendo possibilità di riacquistarlo alla metà del prezzo stabilito in 20 milioni. Ma sarebbe comunque una pezza dopo aver investito danari per centrocampisti che non lo valgono. Dov’è l’errore? Certamente in chi valuta, allenatori compresi (Spalletti all’Inter). Molto più concretamente nel modo di veder calcio dove conta più la plusvalenza che la valenza del giocatore. Con certi giovani la plusvalenza è garantita, il pallone degli inghippi e dei bilanci ad arte chiede questo ed altro. Non sempre è facile prenderci sui giovani: tanti hanno illuso e deluso. Però i talent scout esistono per questo. Ed anche gli allenatori", aggiunge il giornalista.