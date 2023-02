Zaniolo, che declino: valutazione più che dimezzata, anche l’Inter incassa meno

Nicolò Zaniolo lascia la Roma e l'Italia: il centrocampista classe '99, dopo aver rotto con l'ambiente giallorosso, si trasferisce al Galatasaray, in Turchia, per meno di 20 milioni di euro. Una cifra, come ricorda Repubblica, molto inferiore rispetto alle prime richieste dei Friedkin: "Uno dei più luminosi talenti italiani ora vola lontano, alla periferia delcalcio europeo, e lo fa per due soldi: l'accordo si chiuderà solo oggi, si tratta per le briciole che nessuno vuole lasciare. Soprattutto la Roma, costretta a svenderlo: 16 milioni, con i bonus diventeranno forse 20, forse 22. Ma di quei 16, a Trigoria ne entreranno appena 13,6, perché quando arrivò dall'Inter lasciarono ai nerazzurri il 15% sulla rivendita futura".