Zazzaroni: “Destabilizzo l’Inter? Cazzate di livello mondiale. La notizia di Hakimi è vera, Real voleva…”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato del caso Hakimi dopo le notizie pubblicate nei giorni scorsi sul quotidiano e smentite dal club madrileno: “Il Real Madrid voleva delle garanzie: non sono sufficienti quelle date al 31 marzo. Quel giorno è molto importante perché la UEFA concede le licenze per le coppe europee. La notizia di Hakimi è vera. L’accordo era precedente alla crisi economica e alla possibile vendita dell’Inter. Se avessi il potere di destabilizzare un club, sarei pagato dalle società: chi dice questo dice cazzate di livello mondiale. Si danno notizie, indipendentemente dalla squadra. Oggi il giornalista è identificato come tifosi e questa cosa è insopportabile. In Cina c’è un cambio totale di strategia che ora dà instabilità”.