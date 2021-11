Zazzaroni: “Inter, per 70’ derby onorato meglio del Milan. Calhanoglu il migliore”

L’analisi di Ivan Zazzaroni sull’1-1 nel derby tra Milan e Inter di ieri. Così il direttore del Corriere dello Sport ha detto la sua

L’analisi di Ivan Zazzaroni sull’1-1 nel derby tra Milan e Inter di ieri. Così il direttore del Corriere dello Sport ha espresso il suo pensiero sul pareggio nella stracittadina di San Siro: “È stata la mano di Tatarusanu a frenare l’Inter, impedendo rimescolamenti in città e in classifica. Respingendo il rigore calciato da Lautaro, il sostituto di Maignan ha evitato svolte di ogni genere, in particolare la vittoria nel derby della squadra di Inzaghi che per oltre settanta minuti l’ha onorato meglio del Milan, protagonista esclusivamente di un finale arrembante nel quale avrebbe potuto trovare il successo.

Milan e Inter si sono scontrate brandendo accenti molto diversi, alcuni dei quali sorprendenti. Penso ad esempio alle prestazioni di Perisic e Calhanoglu, l’ex detestato, quest’ultimo migliore in campo insieme a Daniele Doveri, l’arbitro: curioso, nella settimana in cui Rocchi ha deciso per disperazione di dare fiducia ai giovani, da Sozza a Rapuano, da Ayroldi a Dionisi, il quasi 44enne di Volterra ha centrato la direzione perfetta: non ricordo un solo errore in 94 minuti. Quindi arbitrare bene si può”, si legge.