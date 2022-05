Zazzaroni: “Vincere la Conference vale di più della Coppa Italia e della Supercoppa”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così della vittoria della Conference League della Roma:

"Credo che Conference League sia più importante della Supercoppa e della Coppa Italia. La Supercoppa è una partita secca, la Coppa Italia è fatta in modo da favorire, per le TV, le big che entrano in scena nella fase finale. Se sei anti-romanista puoi cercare di ridurla ma sa tanto di rosicamento".