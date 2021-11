Zazzaroni: “Derby, l’Inter ha dominato. Tra Dumfries e Hakimi…”

Intervenuto a Tiki Taka, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così dell'Inter

"La rosa è nettamente inferiore rispetto ad un anno fa, tra Lukaku e Dzeko prendo 10 volte Lukaku, tra Dumfries e Hakimi non scherziamo. Detto questo, l'Inter ha dominato. Non venite a raccontare che il Milan ha giocato meglio, l'Inter ha dominato. Hai preso un parametro zero per sostituire un parametro da 115 mln, ha preso Calhanoglu a parametro zero".