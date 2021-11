Zazzaroni: “Indagine Juventus? Mi chiedo sempre una cosa: perché in Italia…”

Intervenuto a Radio Deejay, Ivan Zazzaroni ha parlato così del sorteggio dei playoff Mondiali e della Juventus

"Sorteggio Italia? Me la sto facendo sotto. Joao Pedro? Assolutamente no. Juve? Mi chiedo sempre una cosa: quando accadono in tempo reale, perché la Procura Federale non interviene? Parliamo di 2018-2021. Ci vuole attenzione, la Juve è quotata in borsa. Anche la Consob avrebbe dovuto controllare prima. Inter? Ha grande qualità e varietà, l'ho vista benissimo con lo Shakhtar".