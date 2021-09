Zazzaroni: “L’Inter ci aveva provato per Allegri, idem con Zapata. Con Inzaghi…”

Intervenuto sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha analizzato il tema scudetto partendo dalle dichiarazioni degli allenatori

"Tutti non lo vogliono. Ora. Non vuole che glielo consegnino subito e a parole, parole vuote, Spalletti: «Qual è la quota media? - domanda - novanta punti? Vuol dire che ne mancano 75. Che ne manchino 75, 82 o 85, è la stessa cosa. Diventa un’assurdità dire che adesso sei quello che può vincere. Un’assurdità, a meno che non si voglia mettere pressione a chi è davanti a noi». Davanti a sé Luciano non ha nessuno e, conoscendolo, dubito che voglia mettere pressione a se stesso. Mourinho, sotto di tre, ricorda spesso di aver firmato un contratto di tre anni, non di tre mesi: «Scudetto? Noi non siamo candidati a niente». Gasperini, nato lo stesso giorno dello Special, il 26 gennaio, pur se di cinque anni prima, lo segue a ruota e fa i nomi: «Inter, Milan e Napoli per lo scudetto. Non noi». Pioli, zlatanizzato, convinto e spavaldo come mai in passato («cavalcare l’onda, sempre», il suo nuovo motto) spiega che «ci vuole uno sforzo enorme per vincerlo». Mentre il sobrio Inzaghi punta sulla compostezza giocando in contropiede: «Difenderemo lo scudetto che abbiamo sul petto». Manca giusto Allegri, che di campionati ne ha vinti sei e, nonostante i 5 punti in classifica e qualche giovane moscio, sarebbe capace di affermare che «a fine novembre vi ho presi tutti, poi mi diverto io»".