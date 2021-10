Zazzaroni: “C’è solo l’Inter tra Napoli, Milan e scudetto. Barella imprescindibile”

L'analisi del direttore del Corsport: "A Empoli Inzaghi ha ottenuto quel che cercava attraverso scelte conservative, fatte in funzione del terzo impegno in sette giorni"

L’Atalanta lascia per ora un punto a partita al Milan, mentre la Lazio deve ancora prendere le misure di Sarri, e viceversa. A Empoli Inzaghi ha ottenuto quel che cercava attraverso scelte conservative, fatte in funzione del terzo impegno in sette giorni. Può permettersi numerosi cambi, Simone, ma non rinuncia al suo giocatore prevalente, Barella: quando ha i polmoni pieni, Nicolò lega tutti i fili della manovra e i settori, godendo della meritata libertà, e produce strappi straordinari".