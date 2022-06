Zazzaroni: “L’Inter ha preso Mkhitaryan. Roma? Sono allarmato per un motivo”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato così del mercato della Roma, lanciando un appello a Pinto

"Mi sta sorprendendo e allarmando la qualità dei nomi abbinati alla Roma: facciamo un esempio, l'Inter sta pensando al ritorno di Lukaku, a Dybala, ha preso Mkhitaryan, ha perso Perisic ma aveva già Gosens, la Juventus pensa a Pogba, Di Maria, tutti nomi importanti. Per la Roma si parla di Solbakken, Guedes, Farias e Celik. Mourinho, dopo il miracolo compiuto quest'anno, merita un mercato forte. Un allenatore del genere deve avere un materiale più forte per ambire a traguardi più ambiziosi. Servono giocatori di grande qualità ed esperienza. Non facciamo una questione economica perché non è che Inter e Juve stiano meglio della Roma. Sapete i problemi che hanno, i miracoli che devono compiere per far quadrare i bilanci. Juve e Inter devono vendere per comprare, la Roma forse deve vendere Zaniolo ma per quello che vedo, sento e so, la prospettiva non è quella annunciata dopo la vittoria della Conference. La speranza è che Pinto pensi a una squadra per Mourinho e da Mourinho, per vedere di alzare il livello qualitativo e di ambizioni, per completare il cerchio iniziato con Mourinho quest'anno che dovrebbe prevedere un successo più importante".