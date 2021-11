Zazzaroni: “Juventus inferiore all’Inter. Il confronto tra singoli finisce 7-1”

Il punto di vista del direttore del Corriere dello Sport a proposito delle due squadre

Lo scontro diretto è terminato in parità soltanto a causa di un episodio tutt'ora molto contestato. La Juventus con le sconfitte contro Sassuolo e Verona è tornata molto lontana dall'Inter e dalle due di vetta. Della crisi dei bianconeri ha parlato Ivan Zazzaroni nel suo editoriale per il Corriere dello Sport: "Due le evidenze: così com’è, la Juve ha tutto per battere Empoli, Sassuolo e Verona. O quasi: perché per corsa, intensità e determinazione (fame) si è dimostrata inferiore alle squadre di Andreazzoli, Dionisi e Tudor. Sul piano delle individualità - ecco il secondo punto - è invece inferiore a Inter, Napoli e Milan. Semplificando, prendo l’Inter e mi affido per la seconda volta in una settimana al confronto tra i singoli, un giochino praticato da tanti appassionati e meno stupido di quel che potrebbe sembrare. Analizzando Juve e Inter dalla metà in su, chi è più forte, secondo voi: Perisic o Kulusevski?, Barella o Locatelli?, Calhanoglu o Rabiot?, Brozovic o Arthur?, Lautaro o Chiesa?, Dzeko o Morata?, Sanchez o Dybala?, Correa o Kean? A casa mia finisce 7 a 1, dove il punto per la Juve lo segna Dybala. E ho trascurato Vidal, Sensi, Vecino…".