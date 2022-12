Zazzaroni: “Un ricordo di Mihajlovic? Ne ho 300. L’ultima volta che l’ho visto…”

"Penso a tutti quelli che stanno lottando e per i quali Sinisa era diventato un punto di riferimento. Ci sono persone che l'hanno presa malissimo questa notizia. Un ricordo? Ne ho 300. Poche ore prima di entrare in ospedale ha camminato per 8 km, fuori pioveva e faceva freddo ma lui voleva sentirsi più forte di tutto, andando contro il parere di tutti. Quando ha visto uno spot in TV della Coca-Cola di una famiglia riunita, mi ha detto: 'Sono felice'. Questa mi è rimasta. E poi l'immagine del super uomo che voleva essere, da calciatore e allenatore lo conoscono tutti. Era coraggioso, era di una dolcezza incredibile, so che ha aiutato tantissime persone"