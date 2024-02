Le parole dell'ex calciatore: "Oggi non vedo giocatori così ma Lautaro mi pare il più difficile, quello che fa più paura da affrontare"

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Ze Maria, ex difensore, ha parlato così del momento di carriera di Lautaro Martinez: “In Italia oggi il calcio è cambiato tantissimo, qualche anno fa avevamo di fronte Totti, Ronaldo, Del Piero, Vieri. Oggi non vedo giocatori così ma Lautaro mi pare il più difficile, quello che fa più paura da affrontare. Coniuga tecnica, forza, potenza e non ha paura dei difensori. Parlando col padre mi disse che lui voleva che facesse l’esterno, voleva sempre la palla tra i piedi”.