Zenga: “Vittoria toglie fatica. Perisic, parole stonate. Inter ha pagato calendario sfalsato”

L'Inter si aggiudica la Coppa Italia. Juve battuta ai supplementari, ne ha parlato negli studi di Sky Sport l'ex portiere Walter Zenga

"Stasera fino al 2-1 è stata una buona Juventus. Partita equilibrata, non c'è stato lo strapotere di una sull'altra. L'Inter vince, lui fa due gol ma Perisic è arrabbiato. Non si riesce mai a godere dei trionfi. Quando ho vinto la Coppa Uefa era l'ultima partita con l'Inter, me lo hanno chiesto ma non me ne fregava nulla. La vittoria toglie anche la fatica, ora ci sono 4 giorni per preparare la prossima partita. Non so quanto inciderà sulla lotta scudetto, Milan avanti. Una squadra come l'Inter deve mettere pressione al Milan fino all'ultima giornata. Sarebbe meglio giocare tutti alla stessa ora. L'Inter ha pagato sicuramente il calendario sfalsato che l'ha portata ad affrontare le prime 5 del campionato dopo la sosta. E ha perso energie.