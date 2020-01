Zenga: “Con Eriksen Conte può cambiare modulo. Inter, il mercato dimostra che…”

Intervenuto negli studi di Mediaset durante la trasmissione ‘Pressing‘, Walter Zenga ha parlato dell’Inter di Antonio Conte.

L’ex portiere nerazzurro ha analizzato il pari contro il Lecce al Via del Mare: “L’Inter non si può dire che non abbia avuto occasioni, ma non è stata brillante come al solito. Sono mancate aggressività e velocità. Merito del Lecce grazie al cambio tattico di Liverani con Petriccione al posto di Tachsidis“.

Sul mercato: “La scelta di Eriksen è dovuta alla necessità di fantasia. È un ’10’ con il senso del gol. Probabilmente Conte cambierà modulo. Vogliono prendere giocatori già fatti perché vogliono vincere a breve“.

Infine un pensiero sul rendimento della squadra nerazzurra: “Quello che sta facendo l’inter è qualcosa di particolarmente bello“.