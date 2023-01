Zenga: “Conte voleva Dzeko con Lukaku. Io gestirei così loro due e Lautaro ora”

“Dzeko-Lukaku-Lautaro tutti insieme? Dzeko è il più intoccabile, Conte voleva lui con Lukaku. Dopo le amichevoli hanno trovato l’intesa maggiore. Lautaro è campione del Mondo, ma non è stato protagonista. Giocherei con Dzeko e Lukaku per due partite consecutive, poi li alternerei tutti. Così li tengo tutti e tre in grande considerazione. Brozovic infortunio a parte non lo avrei fatto giocare dall’inizio.

Per lo scudetto c'è da dire che l'Inter non ha davanti solo il Napoli, per altro distante, in mezzo ci sono altre squadre. I nerazzurri dovrebbero quindi vincere questa partita e tutti gli altri scontri diretti ancora in programma. Io lo spero perché sono interista, ma non so quante volte sia mai successo qualcosa di simile”, le sue parole.