Zenga: “Inter-Juve decisiva per entrambe. Se una perde dopo i 3 punti del Milan…”

A Sky Sport, l’ex portiere dell’Inter Walter Zenga ha parlato così a Sky Sport in vista della partita di domenica in programma alle 20.45 a San Siro: “Inter-Juve? È una partita decisiva per entrambe, è tanta roba. La vittoria del Milan di questa sera è fondamentale, guarda la classifica. Se una tra Inter e Juve perde…”.