Zenga: “Mourinho numero uno per la comunicazione. Anche dopo l’Inter…”

Le parole dell'ex portiere nerazzurro a proposito del portoghese sconfitto ieri sonoramente all'Olimpico

Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, in collegamento con Sky Sport ha parlato così di Josè Mourinho sconfitto sonoramente ieri pomeriggio dai nerazzurri all'Olimpico in Roma-Inter: "Mourinho? Stiamo parlando di un allenatore che a livello di comunicazione è sempre il numero uno. Dopo la sconfitta di Bologna nessuno ha parlato del risultato della Roma, ma tutti di Zaniolo. Anche dopo l'Inter ha attirato l'attenzione su un altro aspetto. Solo lui può sapere i reali valori del suo spogliatoio, perché non fa mai i cinque cambi o perché quest'anno Borja Mayoral non gioca mai".