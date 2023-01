Zenga piange Vialli: “Ancora non ci credo, ci mancherai tantissimo”

In tanti lo hanno avuto come amico e lo stanno piangendo. Si è levato un coro unanime per la morte di Gianluca Viallie vi partecipa anche Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, suo compagno in Nazionale. Dall'archivio ripesca due foto personali. In un primo post gli dice addio: "Ciao Luca, Ti voglio ricordare così. Riposa in Pace Amico mio. Ci mancherai tantissimo…".