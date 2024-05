“Della serie: io ho fatto del mio meglio per trovare un accordo e restare ma non è stato possibile per colpa di altri, dunque vogliatemi bene e ricordatemi come un buon presidente. Steven Zhang lo è (stato), non solo perché è il secondo più vincente nella storia del club al pari di Angelo Moratti (7 trofei divisi in 2 scudetti, 2 Coppa Italia, 3 Supercoppa italiana in 6 anni di presidenza) ma soprattutto perché ha saputo delegare ad una dirigenza forte almeno quanto la squadra. E, dato l’ormai probabile passaggio di proprietà, il trofeo più importante è il lascito”.