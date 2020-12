Zhang si occupa delle attività di Suning: siglato un accordo con la Hainan Tourism

Steven Zhang, presidente dell’Inter, si trova in Cina per portare avanti gli affari della sua famiglia. La sua azienda, Suning, ha firmato un accordo con la Hainan Tourism Investment Development Co., Ltd. Si tratta di una collaborazione a Sanya, una località turistica nella provincia di Hainan, nel sud della Cina. Entrambe le parti faranno leva sui rispettivi vantaggi per concentrarsi su logistica, immobili commerciali, vendita al dettaglio del turismo e altri settori.

Grazie al clima tropicale della provincia di Hainan, il porto di libero scambio di Hainan è diventato una destinazione di vacanza ancora più popolare per i viaggiatori cinesi rispetto al periodo pre-covid. Dell’accordo ha parlato proprio Steven che ha detto: «Cavalcando il forte impulso di crescita della Hainan Free Trade Zone ci ha concesso una grande opportunità. Servirà per espandere la nostra cooperazione e portare prosperità nell’area sfruttando la catena di fornitura globale di Suning. Verrà sfruttata così anche la ricca esperienza della società e il profondo know-how nella vendita al dettaglio intelligente su diversi canali e la solida capacità di offrire servizi esperienziali personalizzati di alta qualità».