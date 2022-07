L’Inter annuncia Mkhitaryan. Lui: “Felice di iniziare nuovo capitolo”. La foto con Zhang

L'armeno ha posato con il presidente nel giorno in cui ha firmato il suo contratto con il club nerazzurro

L'Interha annunciato ufficialmente l'acquisto di Mkhitaryan. Il calciatore armeno arriva a parametro zero dopo il mancato rinnovo con la Roma e va ad infoltire il centrocampo di Inzaghi. Il club nerazzurro ha pubblicato la nota con un messaggio di benvenuto e sui social ha pubblicato anche la foto con il presidente Zhang. Lo ha accolto in sede nel giorno della firma sul contratto, dopo le visite mediche, e si sono dati un cinque mettendosi in posa nella foto di rito.