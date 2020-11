Milik all’Inter per 18 mln? “Sì di Zhang. Ma c’è una cosa che prima pretende da Marotta”

Arek Milik è un obiettivo concreto per l’attacco dell’Inter in vista del prossimo mercato di gennaio. L’attaccante polacco è in scadenza di contratto a giugno con il Napoli, che però non sembra intenzionato a fare sconti. Tanto che De Laurentiis sarebbe pronto a chiedere circa 18 milioni di euro per lasciarlo andare. Questo il punto del Corriere dello Sport:

“Una cifra importante per un giocatore libero di firmare con qualunque club dal primo febbraio e che l’Inter non vorrebbe spendere. Anche perché, dopo quanto accaduto nell’ultima sessione di mercato con la campagna acquisti-cessioni condizionata dal Covid, il presidente Zhang per dare il suo ok a un’operazione del genere, pretenderà delle cessioni che equilibrino le spese“.

(Fonte: Tuttosport)