Cessione? Zhang riflette: “Ha un sogno sull’Inter e prima di lasciare vorrebbe realizzarlo”

Non è un momento facile per l’Inter, ma nemmeno per il suo presidente. Steven Zhang, infatti, è combattuto sul futuro della società. La crisi finanziaria che l’ha colpita spingerebbe a vendere il pacchetto di maggioranza del club, ma dall’altra parte il numero uno nerazzurro non vorrebbe lasciare così facilmente. Soprattutto perché, come scrive il Corriere dello Sport, prima di abbandonare la nave Zhang ha un sogno:

Zhang riflette sul futuro, tra ragione e sentimento

“I numeri e la ragione sembrano suggerire una soluzione della vicenda in tempi brevi. Il cuore, e dunque il sentimento, spinge per andare avanti un altro po’ (…). Perché? Semplice, il presidente Steven Zhang ci terrebbe molto a lasciare il club dopo aver vinto lo scudetto. Sarebbe un modo per restare nella storia nerazzurra, per abbandonare il mondo del calcio italiano dopo aver investito tanto, ma con in tasca un trofeo importante come il tricolore che manca dal 2009-10, l’anno del triplete“.

(Fonte: Corriere dello Sport)