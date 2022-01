Inter, attesa per il ritorno di Zhang: sarà in tribuna contro la Juventus

Il presidente nerazzurro, attualmente negli Stati Uniti, tornerà a Milano dopo un'assenza che dura da giugno

La prossima settimana sarà quella del ritorno in Italia di Steven Zhang: il presidente dell'Inter riprenderà possesso del suo ufficio milanese a più di 6 mesi dall'ultima volta. Come scrive Tuttosport, la prima uscita pubblica del numero uno nerazzurro avverrà mercoledì a San Siro, in occasione della Supercoppa Italiana: "Nel suo ufficio che dà sul viale della Liberazione tutto è stato lucidato per bene. In sede è tutto pronto per accogliere nuovamente Steven Zhang, in arrivo dagli Stati Uniti dove ha passato le ultime settimane anche per incontri importanti legati al futuro dell'Inter (tre gruppi si sono interessati al club, uno dei quali guidati da Daniel E. Straus). Il presidente aveva lasciato Milano a metà giugno, dopo aver affidato le chiavi della Pinetina a Simone Inzaghi. Zhang sarà in tribuna per la gara con la Juventus valida per l'assegnazione della Supercoppa di Lega".