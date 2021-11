Zielinski: “Campionato lungo, non è corsa a tre. Il mio gol non è servito a nulla”

Il centrocampista del Napoli ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta rimediata oggi a San Siro con l'Inter

"Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene e creato tante occasioni. È mancata precisione, potevamo pareggiare. Il campionato è ancora lungo, ci sono anche le squadre che sono dietro. Ci sono tante squadre, oggi non è andata bene, dobbiamo ripartire dal secondo tempo. Dopo il vantaggio non abbiamo gestito bene, abbiamo dato campo all'Inter che è brava e ha qualità. arrivavano facilmente in area. Più del gol mi interessa la squadra, oggi non è servito a niente".