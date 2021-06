Zoff: “L’Italia di Mancini mi piace. Calcio spezzatino? Ho paura che…”

Così l'ex portiere sul calcio spezzatino: "Io sono sempre contro l'esagerazione. Le partite erano già sparpagliate bene""

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Dino Zoff, ex portiere, ha parlato così della Nazionale italiana: "L'Italia di Mancini mi piace, sta facendo cose buonissime. Ha fatto risultati straordinari e le prospettive sono buone. Sono fiducioso anche perchè si comincerà in casa che è una situazione di vantaggio. La squadra dà grandi garanzie. Calcio spezzatino? Ho paura che la gente possa andare a guardare solo certe partite, ma chi vuole un panorama più completo non può seguirle tutte. Io sono sempre contro l'esagerazione. Le partite erano già sparpagliate bene"