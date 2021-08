Agente Lautaro ribadisce: “Sta bene all’Inter. C’erano offerte ma lui è tranquillo”

Sul giocatore le sirene del Tottenham ma l'agente, che ha parlato anche a FCINTER1908.IT, ha ribadito che vuole restare in nerazzurro

Le voci d'addio si sono addensate questo pomeriggio quando dall'Inghilterra è arrivata, e il Times era in pratica certo, l'indiscrezione secondo la quale Lautaro Martinez poteva essere un nuovo acquisto del Tottenham. Si è parlato anche di 71 mln per il calciatore nerazzurro.

Queste voci il suo agente le ha smentite ai nostri microfoni e ha ribadito il concetto anche a TycSport, quotidiano argentino, quando ha detto: «Lui resta all'Inter, è felice in Italia. Il rapporto con l'Inter è perfetto e Lautaro è tranquillo. È vero che c'erano delle offerte, ma oggi sta bene e ci siederemo a parlare di futuro».

In Argentina scrivono: "Per il momento Lautaro non sarebbe interessato a cambiare aria, al di là delle succose proposte che arrivano da diversi grandi europei".