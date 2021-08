Clamoroso Times – Inter, accordo col Tottenham per Lautaro: 70 mln + 20 di bonus

Dall'Inghilterra arriva una notizia clamorosa: il Tottenham avrebbe raggiunto un accordo con l'Inter per il trasferimento a Londra di Lautaro

Stando alle ultime indiscrezioni della testata, gli Spurs avrebbero offerto circa 60 milioni di sterline (poco più di 70 milioni di euro) per l'attaccante argentino, ottenendo il sì dei nerazzurri. Nell'accordo, si legge, sono previsti anche dei bonus che potrebbero portare la cifra finale a 90 milioni di euro, la valutazione sempre fatta dall'Inter per il calciatore. Lautaro, conclude il Times, giocherà al fianco di Harry Kane, che dovrebbe restare al Tottenham nonostante la corte spietata del Manchester City. Battuta, dunque, la concorrenza dell'Arsenal, che nelle ultime settimane si era avvicinata all'Inter per il giocatore. Una notizia che farà certamente discutere tutti i tifosi dell'Inter.