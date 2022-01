Sky – Julian Alvarez, la Fiorentina non molla. Agente a Milano, ma con l’Inter…

Il club viola è il più interessato al giocatore del River Plate, secondo quanto riporta il canale satellitare

Alvarez viene accostato anche all'Inter. In queste ore, in Italia, è atteso Hidalgo, il procuratore di Julian. Si tratta dell'attaccante, classe 2000, del River Plate. Stando a quanto sottolineato da Skysport, nonostante l'arrivo di Piatek (arrivato a Firenze ieri, ha sostenuto la prima parte di visite mediche, che completerà in giornata per la restante parte di controlli, la visita cardiologica), la Fiorentina non molla il suo obiettivo.