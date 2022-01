Inter, blitz per Alvarez: oggi l’agente a Milano. Summit per bruciare la concorrenza

Fernando Hidalgo, agente del giovane attaccante del River Plate, sarà in questi giorni a Milano e incontrerà Inter e Milan

"Con questi presupposti è facile capire come Manchester United e Atletico Madrid si siano già esposti per assicurarsi il sì del giocatore. E nelle ultime ore Hidalgo ha anche fatto tappa a Montecarlo: pure nel Principato sono molto interessati al talento nato a Calchìn. Dal punto di vista economico l’operazione ha dei contorni compatibili con le difficoltà del momento e la conseguente limitatezza delle risorse. E’ vero che il River Plate vanta una clausola da 20 milioni a cui va aggiunta la percentuale per il giocatore (5 milioni), ma il tempo scorre in fretta e la società argentina deve scendere a patti se non vuol rischiare di perdere a costo zero il suo gioiello in estate. Un’autentica morsa che può aiutare gli acquirenti a strappare condizioni vantaggiose. Non a caso sia l’Inter che il Milan in questi mesi hanno seguito da vicino Julian: Dario Baccin, il vice di Piero Ausilio, a novembre è stato addirittura a Buenos Aires, dove ha anche conosciuto il giocatore. Una chiacchierata costruttiva. Vediamo adesso se la trattativa fa progressi. I nerazzurri partono in vantaggio, ma non vanno trascurate le attenzioni milaniste" spiega il quotidiano.