Asllani: “Potevo andare via dall’Inter”. Il retroscena: “C’era idea di chiudere questo scambio”

"Si riferisce all'asse col Sassuolo, riscaldato dall'affare Frattesi che ha portato parallelamente Mulattieri in Emilia, e che in corrispondenza della richiesta di Inzaghi di un altro centrocampista (prima si parlava di Ndombélé, poi è arrivato Klaassen) poteva fruttare anche uno scambio alla pari tra il giovane classe 2002 e Maxime Lopez, poi finito alla Fiorentina. La ragione l'ha data lo stesso Asllani, lui voleva restare e ha trovato corrispondenza d'amorosi sensi nella società nerazzurra, accettando ancora il ruolo di vice Calhanoglu, per crescere ancora".