FCIN1908 / Inter ancora forte su Tiago Djaló: nerazzurri convinti di avere ottime chance

Il difensore portoghese del Lille, classe 2000 e in scadenza di contratto a giugno, è da tempo nel mirino interista

Il nome di Tiago Djaló è da tempo sulla lista della dirigenza dell'Inter: il difensore portoghese del Lille, classe 2000 e in scadenza di contratto a giugno, è più di un'idea per i nerazzurri, nonostante sia attualmente ai box a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro rimediata a marzo.

Secondo quanto appurato da Fcinter1908, i vertici interisti si sentono abbastanza al sicuro per quanto riguarda l'acquisto del giocatore: la trattativa con il suo entourage prosegue, anche se non sono da escludere inserimenti da parte di altri club. Quel che è certo è che Djaló non rinnoverà con il Lille: l'Inter c'è ed è ben posizionata nella corsa al difensore portoghese.