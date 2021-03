MD – Barcellona, Lautaro un lontano ricordo: l’obiettivo ora è Lukaku. Koeman…

Mundo Deportivo sottolinea che Ronald Koeman ha in mente due attaccanti. Lukaku piace molto al tecnico blaugrana

La partenza di Luis Suarez la scorsa estate e il possibile addio di Messi al termine di questa stagione, obbligano il Barcellona a rinnovare il parco attaccanti. Accantonata l'idea Lautaro Martinez (il Toro è a un passo dal rinnovo), Mundo Deportivo sottolinea che Ronald Koeman ha in mente due attaccanti. Uno è Memphis Depay, a lungo inseguito durante il mercato invernale ma poi sfumato per mancanza di liquidità. L'altra scelta potrebbe ricadere su uno tra Erling Haaland e Romelu Lukaku .

Il tecnico ammira molto il norvegese per il suo enorme potenziale e per quello che sta facendo in questa stagione con numeri da record. All'allenatore del Barça piace ovviamente anche Big Rom, altro autentico "carro armato" che conosce bene da quando lo ha allenato in Premier League. Difficilmente l'Inter si priverebbe di uno come Lukaku, autentica colonna della squadra nerazzurra. Inoltre i problemi finanziari che sta attraversando il Barça difficilmente permetterebbero al club blaugrana di presentare un'offerta vantaggiosa ai nerazzurri. Dopo Lautaro ecco Lukaku, la giostra riparte.