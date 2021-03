ESCLUSIVA Altobelli: “Conte ha unito l’Inter e si vede. Lukaku più forte di CR7”

La vittoria con l'Atalanta ha dato ulteriore entusiasmo all'ambiente nerazzurro: Spillo Altobelli ne ha parlato ai microfoni di Fcinter1908.it

Prima in classifica a +6 sul Milan e +10 sulla Juventus (in attesa del recupero tra i bianconeri e il Napoli). L'Inter sta attraversando un momento perfetto e vuole proseguire nel suo filotto di vittorie per consolidare ulteriormente il primato nella fase cruciale della stagione. Del rendimento dei nerazzurri ha parlato Alessandro Altobelli, per tutti Spillo, in esclusiva per Fcinter1908.it: "Una squadra molto forte in tutti i ruoli. Se dovessi scegliere un reparto da rinforzare sarei in difficoltà. Ad inizio stagione ha avuto problemi anche legati al Covid ed infortuni, ma appena Conte ha potuto fare le scelte che voleva si sono visti i risultati. A chi critica i nerazzurri per la gara con l'Atalanta rispondo che batterli non è per nulla facile e che abbiamo visto contro le altre che tipo di prestazione hanno fatto. In tanti non sono riusciti e non riusciranno a battere l'Atalanta".