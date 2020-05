Sport – Il Barça non ha i soldi per prendere Lautaro: solo un modo per convincere l’Inter

Oggi al Barcellona sono più preoccupati per la parte economica che per la parte sportiva. L’emergenza coronavirus ha lasciato le casse del club quasi vuote. Come riporta Sport, il club ha adottato misure drastiche senza precedenti. Bloccare i pagamenti ai fornitori, eseguire un ERTE che interessa la maggior parte dei dipendenti, ridurre i contratti della prima squadra del 70% durante lo stato di emergenza. “Sono necessarie decisioni dolorose come il ridimensionamento. Neanche i calciatori saranno esclusi dai tagli economici. È una questione di sopravvivenza, il budget scenderà del 20%, a 800 milioni, 250 in meno di quello attuale. In questa situazione, Bartomeu ha fissato due priorità a livello sportivo. Ridurre il tetto salariale del personale vendendo giocatori in grado di generare entrate. È il caso di Rakitic, Vidal, Umtiti, Semedo, Rafinha, Coutinho, Júnior Firpo e Dembélé che sono sul mercato”.

LAUTARO E NEYMAR – “In secondo luogo, il desiderio è migliorare la squadra e gli obiettivi sono Lautaro e Neymar. Il problema è che il Barça non ha i soldi per acquistarli come una volta faceva con Dembélé, Coutinho e Griezmann. Non ci sono contanti a disposizione o la possibilità di prenderli in prestito. La dirigenza scarta la possibilità di pagare 100 milioni per un giocatore, l’unico modo per acquistarlo è inserire di contropartite nella trattativa. Combinazioni complicate se si tiene conto del fatto che i giocatori del Barça hanno contratti inaccessibili per altri club“.

“Con un deficit che potrebbe arrivare a quasi 100 milioni al 30 giugno, il presidente Bartomeu è consapevole che non possono fare il passo più lungo della gamba. Sono tempi di rigore di bilancio, di poche gioie economiche. In queste circostanze, Lautaro potrebbe arrivare solamente se l’Inter accettasse di inserire giocatori nella trattativa per ammortizzare i 111 milioni della clausola“.

(Sport.es)