La prima pagina del Mundo Deportivo riporta un’intervista di Leo Messi. L’argentino spende belle parole per un obiettivo di mercato del Barcellona, Lautaro Martinez. “È molto completo. È forte, dribbla, fa gol e sa proteggere la palla“. Il quotidiano parla anche dell’interesse dell’Inter nei confronti di Arturo Vidal: “L’Inter stringe per Vidal e la Juve per Semedo”