Marco Barzaghi: “Attacco, scelte in base a Lukaku. Fonti confermano grande obiettivo a giugno”

"In base a quello che succederà sul fronte Lukaku ci saranno le decisioni per il reparto avanzato. L'obiettivo numero uno è cercare di portare a parametro zero Marcus Thuram a giugno. L'Inter non ha la forza di fare concorrenza al Bayern Monaco, molto interessato. Se Lukaku continuasse ad avere problemi, si potrebbe provare ad anticipare il suo arrivo a gennaio, ma ci dovranno essere le condizioni giuste. Le nostri fonti hanno confermato che l'obiettivo dell'Inter è prenderlo a zero a giugno".