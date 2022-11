Gosens: “Io fuori dai Mondiali? Fa male. Ora voglio affermarmi all’Inter, sento di…”

Robin Gosens non può essere ovviamente soddisfatto della mancata convocazione ai Mondiali in Qatar con la Germania. Con alcune dichiarazioni rilasciate al Rheinische Post, il laterale tedesco dell'Inter ha esternato le sue sensazioni, determinato però a non alzare bandiera bianca in nerazzurro. Ecco le sue parole

"Il sogno di una vita è andato in frantumi per me, questo fa male. E' certo, però, che posso capire le motivazioni che hanno portato Flick a non convocarmi. Il mio futuro? Prima o poi voglio certamente giocare in Bundesliga, ma il mio obiettivo è affermarmi all'Inter. Ho la sensazione di non essere ancora arrivato. Nell'allenamento quotidiano vedo di avere il livello per sfondare in un top club come l'Inter".