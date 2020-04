In Germania – Il Bayern riscatterà Perisic ma chiede uno sconto all’Inter. I nerazzurri…

La scorsa estate Antonio Conte lo aveva bocciato senza mezzi termini: “Perisic? Non può fare il ruolo che voglio“. La società nerazzurra qualche girono dopo trovò un accordo con il Bayern Monaco per il passaggio del croato in Baviera: prestito di una stagione fino al 30 giugno 2020. Dopo un inizio promettente, è arrivato l’infortunio alla caviglia che ha messo a serio rischio il riscatto da parte del club tedesco. Con la conferma di Hans Flick, grande estimatore dell’esterno croato, sulla panchina del Bayern la situazione sembra essere nuovamente cambiata. Secondo quanto riporta Sport Bild, i bavaresi sono convinti: riscatteranno Perisic.

Ma non alle condizioni stabilite in precedenza (20 milioni per il riscatto), ma solo a fronte di un sostanzioso sconto. Il Bayern è disposto a mettere sul tavolo 15 milioni. Al momento il club nerazzurro nicchia e insiste che venga pagata la cifra pattuita la scorsa estate. Il buon rapporto che intercorre tra le due società potrebbe comunque facilitare la trattativa. I nerazzurri vogliono fare cassa con la cessione di Perisic e liberarsi di un giocatore che nell’attuale 3-5-2 di Antonio Conte non ha una collocazione tattica ben precisa. Dall’altra parte il Bayern riscatterebbe un giocatore duttile, pallino dell’allenatore appena confermato e a un prezzo tutto sommato basso a guardare certe cifre che girano sul mercato.

(goal.com)