Bazzani: “Il Milan fin qui ha fatto il mercato migliore, ma l’Inter con Frattesi…”

Cosa pensa di Scamacca? E cosa gli manca per affermarsi?

“Gli manca uno step di continuità mentale, anche se ha avuto qualche problema fisico che lo ha frenato. È un giocatore completo perché ha tecnica e fisicità, sa giocare anche fuori dall’area di rigore ed è forte di testa. Se avrà la possibilità di tornare in Italia non deve farsela sfuggire, mi sembra che abbia anche la voglia di dimostrare il suo valore come si capisce da certe dichiarazioni che ha rilasciato in queste settimane. Ci credo molto anche in chiave azzurra perché non abbiamo un giocatore così completo, che possa fare il centravanti classico, ma anche essere pericoloso dalla distanza. Deve però fare uno step mentale ulteriore per affermarsi".