Mercato, Belotti-Inter? Cairo: “Non lo vendo e basta. Sarei costretto a cederlo se…”

“Belotti non lo vendo, e’ un centravanti fortissimo anche della Nazionale, perche’ dovrei cederlo? Me lo tengo stretto, e’ una bandiera ed e’ importante che rimanga con noi”. Lo ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo, a “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1.

Il numero uno del club granata smentisce dunque le voci circa un possibile addio del capitano, che negli scorsi giorni era stato al centro di alcuni intrighi di mercato con l’Inter protagonista.

“Ho rifiutato cifre importanti, ma non me ne sono pentito. Non mi hanno mai offerto cento milioni perche’ altrimenti sarei stato costretto a cederlo – aggiunge Cairo – ma non parlo di cifre: non lo vendo”.