Cairo: “Scudetto all’Inter? Ammetto che per noi della Gazzetta dello Sport…”

“Per chi facevo il tifo in Napoli-Juventus? Sono il presidente del Torino, e’ abbastanza semplice immaginarlo. Tra l’altro sono un po’ simpatizzante del Napoli”. Lo ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo, a “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, rispondendo a una domanda sulla recente finale di Coppa Italia vinta dal Napoli contro i rivali cittadini dei granata, i bianconeri della Juventus.

E per quanto riguarda la corsa scudetto: “L’Inter e’ una squadra importante – aggiunge il numero uno del club granata nonche’ presidente di Rcs – anche per noi in chiave Gazzetta dello Sport: ammetto che venderemmo piu’ giornali qualora vincesse”.